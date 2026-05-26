Saša Višak i Josip Martinović pokazali najbolje vještine u oranju na županijskom 24. Natjecanju orača

Koprivničko-križevačka županija, Općina Kloštar Podravski, Udruga orača Koprivničko-križevačke županije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Hrvatska udruga za organizacija natjecanja oranja bili su organizatori 24. Natjecanja orača Koprivničko-križevačke županije koje je u subotu održano u Kozarevcu, na proizvodnim površinama OPG-a Horvat.

Najbolji orači s područja županije pokazali su svoje znanje, preciznost i vještine u oranju, a podržali su ih brojni posjetitelji, kao i župan Tomislava Golubića s pročelnicima, domaćin i načelnik Općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović, Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak, predsjednik županijske Udruge orača Zvonko Jež, dekanica Veleučilišta u Križevcima Marcela Andreata-Koren, zamjenik predsjednice Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača Siniša Hrgović, predstavnici tvrtke Podravka, načelnici općina, članovi Županijske skupštine, ravnatelji županijskih i drugih ustanova, poljoprivrednici i drugi gosti.

Podsjetimo kako je je županijska Udruga orača jedna od najuspješnijih u državi, a njezini su članovi ostvarili brojne uspjehe i priznanja te sudjelovali na županijskim, državnim i svjetskim natjecanjima. Među najuspješnijim oračima ističu se Saša Višak i Josip Martinović. Višak je kao najbolji orač Hrvatske u kategoriji plug ravnjak pet puta predstavljao Hrvatsku na svjetskim natjecanjima, dok je Martinović osam puta osvojio županijsko natjecanje u kategoriji pluga premetnjaka te je dva puta nastupio na svjetskom prvenstvu.

U kategoriji pluga ravnjaka prvo je mjesto i ove godine osvojio Saša Višak, dok je drugo mjesto pripalo Matiji Konjačiću, a treće Ivanu Matoteku. U kategoriji pluga premetnjaka najbolji je bio Josip Martinčević, drugi Zoran Radiček, a treći Kristijan Sučić. U kategoriji oldtimer najbolja je bila Marija Rac, drugi Ivica Miglez, a treći Blaž Tomijek. Najmlađi natjecatelj bio je Ivan Matotek, a najstariji Blaž Tomijek.

Župan je naglasio kako su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i vrijedni ljudi temelj razvoja Podravine i Prigorja te kako Županija s ponosom podupire rad Udruge i njihov trud u očuvanju našeg ruralnog identiteta. Čestitao je svim sudionicima na ostvarenim rezultatima, kao i uključenima u organizaciju.

Natjecanje je otvorio državni tajnik Tugomir Majdak, a prigodnim su se riječima obratili i predsjednik Udruge Zvonko Jež i načelnik Pavlović. Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar uručila je natjecateljima priznanja i nagrade sponzora.