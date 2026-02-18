Terenska nastava studenata Veleučilišta u Križevcima

Redoviti i izvanredni studenti 3. semestra stručnih diplomskih studija Veleučilišta u Križevcima, 7. veljače 2026. godine pohađali su terensku nastavu na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Terenska nastava organizirana je u sklopu izbornih kolegija: Održivi i ekološki pristup ovčarstvu i kozarstvu, Održiva i ekološka proizvodnja i tehnologija krme, Higijena smještaja i dobrobit farmskih životinja i Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja u održivoj i ekološkoj proizvodnji. Studente su stručno vodili nastavnici: dr. sc. Tatjana Jelen, dr. sc. Marcela Andreata Koren, dr. sc. Damir Alagić i dr. sc. Renata Erhatić.

Na OPG-u Letec, prvom odredištu, studenti su upoznati sa svestranom proizvodnjom. Gospodarstvo je usmjereno na ekološki uzgoj jelena, proizvodnju sijena i ekoloških žitarica te na uzgoj za mlijeko alpina i sanskih koza. Putem EU projekata osigurali su preradu kozjeg mlijeka u mliječne proizvode koje plasiraju u vlastitoj sirani diljem države. Poljoprivredna znanja o uzgoju stoke stjecana su u obiteljskom okruženju još od malih nogu i temelje se na dugogodišnjem iskustvu. Dječačka ljubav prema prirodi i radu sa životinjama naziru se na svakom koraku. Za spoj ljubavi i posla su, pored dugogodišnjeg rada i učenja, nužno potrebna i nova znanja kao i investicije u napredak, što je voditelj imanja Igor Letec nesebično podijelio sa studentima. Ističu iz Veleučilišta kroz službeni izvještaj s terenske nastave.

Tijekom posjeta tvrtki Bioel d.o.o. u Velikoj Maslenjači studenti su imali priliku upoznati se s praktičnim aspektima rada u području bioplinskih postrojenja i obnovljivih izvora energije. Uz ratarsku proizvodnju, tvrtka posjeduje značajan dio površina usmjeren na ekološku proizvodnju kamilice. Također, raspolaže i vlastitim kapacitetima za sušenje, skladištenje i preradu, uključujući inovativnu liniju za proizvodnju certificiranog ekološkog gnojiva i sustav za sušenje i preradu kamilice. Studenti su upoznati s organizacijom rada tvrtke, tehnološkim procesima proizvodnje bioplina te načinima upravljanja i održavanja postrojenja. Stručni djelatnici tvrtke predstavili su cjelokupan proces – od zaprimanja sirovina, fermentacije i proizvodnje bioplina, do proizvodnje električne i toplinske energije. Poseban naglasak stavljen je na održivost, zaštitu okoliša i značaj obnovljivih izvora energije u suvremenom energetskom sustavu. Već se godinama ulaže u povezivanje i suradnju s akademskom strukom, istaknute su uspješne suradnje s Agronomskim i Šumarskim fakultetom, izmjenjuju dobru praksu s drugim proizvođačima te posjećuju farme u Hrvatskoj i u inozemstvu (Novi Zeland, Slovenija, Mađarska, Austrija, Njemačka, Francuska itd.).

OPG Sandra Cerjanec, treća lokacija terenske nastave, gospodarstvo je nekadašnje studentice prijediplomskog studija Veleučilišta, Sandre Cerjanec iz Bjelovara. Vlasnici gospodarstva bave se ekološkim uzgojem visokokvalitetnih kasačkih konja, ujedno obrađuju oko 15 ha zemljišta na kojima se po ekološkim standardima uzgaja krma za hranidbu konja. Kasački klub Bjelovar u svojim štalama ima i konje koji su na „pansionskom“ držanju. Konj koji je uzgojen u ovoj štali, Cezar Bitter Oak, postigao je značajne sportske rezultate u kasačkim utrkama u Nizozemskoj, Njemačkoj i Austriji. Osim škole jahanja, pod vodstvom licenciranog trenera, članovi kluba mogu izvoditi turističko i terapijsko jahanje, održavaju se sportske radionice, a s osobama s posebnim potrebama radi licencirana terapeutkinja uz pomoć konja.

Studenti su imali priliku postavljati pitanja, sudjelovati u raspravi te iz prve ruke saznati kako stečena teorijska znanja primijeniti u praksi. Ovakav oblik nastave iznimno je važan za povezivanje teoretskog znanja s realnim sektorom te za bolje razumijevanje izazova i mogućnosti rada u struci.