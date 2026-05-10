Još jedna pobjeda najbolje hrvatske nordijke Melite Brunović Čondić

Danas je u Bjelovaru, u organizaciji Kluba nordijskog hodanja “Obzor” iz Bjelovara, održano prvo kolo utrke Prvenstva Hrvatske u nordijskom hodanju i otvorenoj kategoriji na 5 i 10 kilometara. Melita Brunović Čondić, članica Atletskog kluba Križevci i najbolja hrvatska “nordijka”, sudjelovala je u utrci na 5 km i u otvorenoj – apsolutnoj kategoriji uvjerljivo pobjedila žene i muškarce.

Time je nastavljen sjajan niz ove europske prvakinje na 10 km i članice brončane hrvatske ekipe u mješovitoj štafeti 4×5 km na svjetskom prvenstvu prošle godine u finskom Lahtiju, započet 2023. godine. Štićenica trenera Pera Budije u 15 je nastupa u Hrvatskoj i diljem Europe ostvarila 12 pobjeda.

Današnji rezultati:

1. Melita Brunović Čondić – Križevci, 35:51

2. Ivan Graberec – Hrebinec, 37:07

3. Leonard Gradečak – Bjelovar, 37:59

4. Fiomena Graberec – Hrebinec, 39:33

5. Tatjana Gojšić – Koprivnica, 42:29