Još jedna pobjeda najbolje hrvatske nordijke Melite Brunović Čondić

Redakcija portala 0

Danas je u Bjelovaru, u organizaciji Kluba nordijskog hodanja “Obzor” iz Bjelovara, održano prvo kolo utrke Prvenstva Hrvatske u nordijskom hodanju i otvorenoj kategoriji na 5 i 10 kilometara. Melita Brunović Čondić, članica Atletskog kluba Križevci i najbolja hrvatska “nordijka”, sudjelovala je u utrci na 5 km i u otvorenoj – apsolutnoj kategoriji uvjerljivo pobjedila žene i muškarce.

Time je nastavljen sjajan niz ove europske prvakinje na 10 km i članice brončane hrvatske ekipe u mješovitoj štafeti 4×5 km na svjetskom prvenstvu prošle godine u finskom Lahtiju, započet 2023. godine. Štićenica trenera Pera Budije u 15 je nastupa u Hrvatskoj i diljem Europe ostvarila 12 pobjeda.

Današnji rezultati:
1. Melita Brunović Čondić – Križevci, 35:51
2. Ivan Graberec – Hrebinec, 37:07
3. Leonard Gradečak – Bjelovar, 37:59
4. Fiomena Graberec – Hrebinec, 39:33
5. Tatjana Gojšić – Koprivnica, 42:29

Vezano
Sport

Melita Brunović-Čondić pobjednica na 5km u nordijskom hodanju, u vremenu ispod…

Vijesti

Terenska nastava studenata Veleučilišta u Križevcima

Sport

Melita Brunović-Čondić prvakinja Hrvatske u nordijskom hodanju

Sport

Ivica Trušček usred Njemačke pobijedio u MMA borbi karijere

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno