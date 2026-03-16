Melita Brunović-Čondić pobjednica na 5km u nordijskom hodanju, u vremenu ispod 30′

U subotu, 14. ožujka 2026. u Zagrebu je održan 9. Zagrebački proljetni cener, u organizaciji Magazina Trčanje i Omega škole trčanja. Sunčano jutro na Savskom nasipu ispred Boćarskog doma okupilo je stotine atletičara, trkača u disciplinama 5km, 10km i štafeta te nordijske hodače na 5 km, kao i mnoštvo klinaca koji su se natjecali u dječjim utrkama od 80 do 200 metara.

Najbolja hrvatska nordijska hodačica Melita Brunović-Čondić natjecala se i pobijedila u jedinoj utrci svoje discipline, kojom je u Hrvatskoj otvorena sportska sezona za nordijske hodače, i po prvi put ishodala 5 km u vremenu ispod 30 minuta.

– Sjajan osjećaj, zadovoljstvo beskrajno. Zimski rad se isplatio. Vjerujem u sebe. U ono što radim i kako radim. Vjerujem u znanja i trening mog trenera. Hvala svima koji mi dok hodam gradom i predgrađem pružaju podršku i daju motiv za rad, istaknula je ponosna hodačica na svojem Facebook profilu.