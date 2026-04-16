U Križevcima u naselju vozio 69 km/h iznad dopuštene brzine – vozaču prijeti visoka kazna

Jučer, 15. travnja, u 13:04 u Križevcima u Varaždinskoj ulici, u naselju gdje je ograničenje 50 kilometara na sat, vozač osobnog automobila kretao se brzinom od 119 kilometara na sat.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak.

Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2650,00 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci te po pravomoćnosti šest negativnih prekršajnih bodova.