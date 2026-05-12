Kaznena prijava za Križevčanina, usmrtio je životinju vatrenim oružjem

Policijski službenici Policijske postaje Križevci dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 41-godišnjakom sa šireg križevačkog područja, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Ubijanje ili mučenje životinja“ i „Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari“.

Sumnja se da je osumnjičeni 10. svibnja ove godine u poslijepodnevnim satima, u dvorištu na širem križevačkom području, vatrenim oružjem usmrtio domaću životinju koja je bila u njegovom vlasništvu.

Tijekom kriminalističkog istraživanja od osumnjičenika je oduzeto ilegalno vatreno oružje čije je posjedovanje građanima zabranjeno te više komada streljiva.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Ubijanje ili mučenje životinja“ i „Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari“ protiv osumnjičenika bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.