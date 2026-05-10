Vozač quada križevačkih registracija sletio s ceste, napuhao dva promila

Jučer, 9. svibnja, oko 19:15 u mjestu Gornja Rijeka, 50-godišnji vozač upravljao je motornim vozilom (quad) križevačke registarske oznake. Zbog neprilagođene brzine kretanja vozilom je sletio van kolnika u putni jarak.
 
Vozaču je očitana koncentracija alkohola od 1,98 promila te mu je u Općoj bolnici Koprivnica vađena krv i izuzet urin radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola u organizmu.
 
U prometnoj nesreći vozač je zadobio lake tjelesne ozljede te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak.

