Pijani 30-godišnjak sletio s ceste, bio je i pod utjecajem droge

Jučer, 17. veljače oko 8 sati, na cesti Gornja Rijeka – Dropkovec, 30-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom križevačke registarske oznake te je zbog neprilagođene brzine kretanja vozilom sletio van kolnika.



Vozaču je očitana koncentracija alkohola od 1,00 promila te je preliminarno testiran na prisutnost opojnih droga u organizmu. Nakon testiranja, koje je pokazalo pozitivan rezultat na prisutnost droga u organizmu, odbio je vađenje krvi i urina radi utvrđivanja prisutnosti droga u organizmu.



Vozač je uhićen te istog dana, uz optužni prijedlog doveden pred nadležni prekršajni sud, u kojem je policija predložila da mu se odredi kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna u iznosu od 650 eura i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije tri mjeseca.



U žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom, vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno.