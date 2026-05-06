Vozač motocikla ozlijeđen u prometnoj nesreći u Majurcu

U protekla 24 sata na području Policijske uprave zabilježena je prometna nesreća s ozlijeđenom osobom i tri prometne nesreće s materijalnom štetom. Prometna nesreća s ozlijeđenom osobom zabilježena je na križevačkom području.

Jučer, 5. svibnja oko 14:25 u mjestu Majurec, 65-godišnja vozačica je upravljala osobnim automobilom križevačke registarske oznake. Prilikom skretanja ulijevo na kolni ulaz nije propustila motocikl zagrebačke registarske oznake kojim je iz suprotnog smjera upravljao 50-godišnji vozač te je došlo do udara motocikla u osobni automobil i pada vozača motocikla na kolnik.

U prometnoj nesreći vozač motocikla je zadobio ozljede, čija će kvalifikacija biti poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.