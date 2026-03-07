Policija u istom selu uhitila dvojicu potpuno pijanih vozača

U petak, 6. ožujka, na nadležnom prekršajnom sudu provedena su dva žurna prekršajna postupka nad dvojicom vozača koje su policijski službenici zaustavili u prometu i utvrdili da upravljaju pod utjecajem alkohola.

Na sud su dovedeni:

65-godišnji vozač koji je u četvrtak, 5. ožujka u 18:45 u mjestu Donja Glogovnica, upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 1,73 promila. Vozač je uhićen, a policija je u optužnom prijedlogu sudu predložila da se vozaču odredi zadržavanje u zatvoru od 15 dana, kazni ga se kaznom zatvora od 30 dana i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

70-godišnji vozač koji je istoga dana u 18:50 u mjestu Donja Glogovnica, upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 1,45 promila. Vozač je uhićen, a policija je u optužnom prijedlogu sudu predložila da se vozaču odredi zadržavanje u zatvoru od 15 dana, kazni ga se novčanom kaznom od 1990 eura i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od dva mjeseca.

U žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom, vozači