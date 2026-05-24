Unatoč ukinutoj vozačkoj dozvoli ponovno vozio, sud ga pustio na slobodu

Jučer, 23. svibnja, pred nadležni prekršajni sud doveden je 51-godišnji vozač koji je u petak, 22. svibnja, u 20:20 u Donjem Cubincu, upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake.
 
Daljnjom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja u vrijeme kada mu je vozačka dozvola ukinuta radi prikupljenih 17 negativnih prekršajnih bodova.
 
Vozač je uhićen, a policija je u optužnom prijedlogu sudu predložila da se vozaču odredi zadržavanje u zatvoru od 15 dana, da ga se kazni kaznom zatvora od 30 dana i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.
 
U žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom, vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno.

