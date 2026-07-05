Policija u protekla 24 sata iz prometa isključila osam alkoholiziranih vozača

Radi povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu te sprječavanja najtežih prometnih prekršaja, prometnih nesreća i njihovih najtežih posljedica, policijski službenici su tijekom protekla 24 sata provodili nadzor cestovnog prometa. Tom su prilikom zaustavili i iz prometa isključili osam vozača koji su upravljali vozilima pod utjecajem alkohola te protiv njih slijede prekršajni postupci.

Najveća koncentracija alkohola utvrđena je danas, 5. srpnja, oko 01:15 u mjestu Sv. Petar Čvrstec, kod 33-godišnjeg ponavljača prometnih prekršaja koji je upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 1,78 promila.

Zbog počinjenja prekršaja iz članka. 199 Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozač je uhićen i protiv njega će nadležnom sudu biti podnesen optužni prijedlog. Za navedeni prekršaj predviđena je novčana kazna od 1.320 do 2.650 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima.

Također, za istaknuti je i zaustavljanje 19-godišnjeg vozača, koji je istog dana oko 3 sata u Đurđevcu upravljao osobnim prijevoznim sredstvom (romobilom) pod utjecajem alkohola od 1,56 promila. Vozač je isključen iz prometa i protiv njega bit će pokrenut prekršajni postupak.

Policijski službenici će i nadalje provoditi ciljane nadzore prometa usmjerene na prekršaje koji najviše ugrožavaju sigurnost na cestama te ponovno pozivamo vozače da ne upravljaju vozilima nakon konzumacije alkohola i da dosljednim poštivanjem prometnih propisa pridonesu sigurnosti svih sudionika u prometu.