Vozač s križevačkim tablicama kažnjen s čak 3.270 eura zbog nekoliko prekršaja

U nedjelju, 28. lipnja, pred nadležni prekršajni sud doveden je 32- godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u subotu, 27. lipnja, u 19:27 u Starigradu u Mlinarskoj ulici upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 0,90 promila te je prilikom upravljanja vozilom koristio mobilni uređaj.



Daljnjom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja prije stjecanja prava na upravljane motornim vozilima B kategorije te za vrijeme kada mu je donijeto rješenje da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole radi prikupljenih 18 negativnih prekršajnih bodova.



Zbog počinjenih istovrsnih prekršaja, od vozača je privremeno oduzeto vozilo kojim je upravljao te je o tome obaviješten nadležni prekršajni sud.

Vozač je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 3.270 eura, dok mu je vozilo kojim je upravljao trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske.