U okolici Križevaca 19-godišnjakinja bez vozačke napuhala 1,18 promila

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Jučer, 25. lipnja, oko 18:15 u mjestu Sveti Petar Čvrstec, 19-godišnja vozačica upravljala je prije stjecanja prava na upravljanje osobnim automobilom križevačke registarske oznake i pod utjecajem alkohola od 1,18 promila.

Zbog neprilagođene brzine vozilom je sletjela van kolnika gdje je došlo do višestrukog prevrtanja vozila.

U prometnoj nesreći lakše je ozlijeđena vozačica i 13-godišnja putnica u vozilu.  Vozačici je u Općoj bolnici Koprivnica vađena krv i izuzet urin zbog utvrđivanja točne koncentracije alkohola u organizmu i protiv nje će biti pokrenut prekršajni postupak.

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