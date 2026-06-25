U Križevcima uhićen pijan i drogiran vozač, kažnjen je zatvorom

U srijedu, 24. lipnja, pred nadležni prekršajni sud doveden je 46-godišnji vozač koji je u utorak, 23. lipnja, u 19:05 u Križevcima u Ulici Vjenceslava Novaka, upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake prije položenog vozačkog ispita i pod utjecajem alkohola od 0,98 promila.

Daljnjom kontrolom kod vozača je preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droge u organizmu, dok je vađenje krvi i urina radi daljnjeg utvrđivanja prisutnosti droga u organizmu odbio.

Vozač je uhićen te je uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da mu se odredi zadržavanje u zatvoru od 15 dana, kazni kaznom zatvora od 60 dana, novčanom kaznom od 390 eura i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od sedam mjeseci, doveden pred nadležni prekršajni sud.

U žurnom prekršajnom postupku sud mu je odredio zadržavanje od 15 dana, nakon čega je predan u Zatvor u Bjelovaru.