Četiri medalje za karatiste KTC-a

Na međunarodnom karate turniru 11. Grand Prix Međimurja koji se održao u subotu u sportskoj dvorani Aton Nedelišće, karatisti iz Karate kluba KTC osvojili su četiri medalje. Među 341 natjecateljem iz 40 klubova Hrvatske, Italije i Mađarske, Mia Dvorski osvojila je zlatno odličje u kategoriji djevojčice 11,12 godina do 39 kg, Karlo Habjanović srebrno odličje u kategoriji dječaci 13,14 godina do 49 kg, Filip Komarica brončano odličje u kategoriji dječaci 13,14 godina do 44 kg i Iva Katalenac brončano odličje u kategoriji kadetkinje iznad 54 kg.