Daroviti karataši križevačkog KTC-a nastupili su tijekom vikenda U Prelogu na državnom prvenstvo za mlađe uzraste do 14 godina. Ondje su osvojili dvije brončane medalje, Jakov Deglin u kategoriji dječaka 13 godina do 53 kg i Karlo Habjanović u kategoriji dječaka 14 godina do 51 kg. Nastupio je još Luka Habjanović koji je osvojio peto mjesto u kategoriji dječaka 11 godina do 42 kg. Treneri su Mario Ban i Goran Habjanović.