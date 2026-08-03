Vikend na cestama: Zbog alkohola isključeno 18 vozača, čak 62 prekršaja nepropisne brzine

Tijekom vikenda, od 31. srpnja do 3. kolovoza 2026. godine, na području Policijske uprave koprivničko-križevačke, proveden je pojačani nadzor vozila i vozača s ciljem suzbijanja činjenja najtežih prometnih prekršaja.



Ukupno je utvrđeno 137 prometnih prekršaja, od čega 18 prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola, 62 prekršaja prekoračenja dopuštenih brzina kretanja, 10 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, dva prekršaja nepropisnog korištenja mobitela i sedam prekršaja upravljanja neregistriranim i neispravnim vozilima.



Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u petak, 31. srpnja, u 21:55 u Koprivnici na Trgu Zlate Bartl, kod 37-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 2,96 promila.



Najveća brzina kretanja zabilježena je u nedjelju, 2. kolovoza, u 14:48 u Koprivnici na zaobilaznoj cesti, kada se vozač osobnog automobila kretao brzinom od 112 kilometara na sat, iako je ograničenje 60 kilometara na sat.



Jedan vozač bio je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a jedan je bio uhićen. Protiv jednog vozača proveden je žurni prekršajni postupak u kojem je kažnjen novčanom kaznom te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.



Nadalje, izvršen je nadzor nad 21 mladim vozačem te je utvrđeno sedam prometnih prekršaja.



Iz policije apeliraju na sve sudionike u prometu da budu savjesni i odgovorni te poštuju prometna pravila i propise.