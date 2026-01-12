U srijedu u Križevcima besplatna Pravna klinika

Redakcija portala (Foto: arhiv kž.info) 0

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu stiže u Križevce, u srijedu 21. siječnja 2026. godine u Udrugu osoba s invaliditetom Križevci, na adresu Trg Antuna Nemčića 7, od 10 do 14 sati. U sklopu projekta Vanjske klinike koji Pravna klinika provodi već desetu godinu, studenti kliničari odlaze u gradove izvan Zagreba i pružaju pravnu pomoć, odnosno preuzimaju slučajeve i daju opće pravne informacije te pravne savjete, korisnicima, koji nisu u mogućnosti doći u prostorije Pravne klinike u Zagrebu.

Pravna klinika djeluje kao sastavnica Pravnog fakulteta u Zagrebu u čijem radu sudjeluju studenti, a svoja vrata je otvorila u listopadu, 2010. godine. Pravna klinika sudjeluje u sustavu pružanja besplatne pravne pomoći te u svom radu primjenjuje ključne vrijednosti pravne struke.

Profesionalnost se promiče u kontaktu sa strankama, kao i javnosti. Kao pružatelji pravne pomoći, studenti svakoj stranci pristupaju jednako, kroz neposredan razgovor. Rad naših kliničara kontroliran je od strane naših akademskih mentora, odnosno profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu i odvjetnika te nam se svaka stranka može s povjerenjem obratiti.

– Želimo da što više građana saznalo i ostvarilo besplatnu pravnu pomoć bez trošenja sredstava koja su im nužno potrebna za vlastito uzdržavanje ili uzdržavanje osoba koje su po zakonu dužne uzdržavati, poručuju iz Pravne klinike.

