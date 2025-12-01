Pravna klinika u srijedu ordinira u Križevcima

Iz Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu obavještavaju da će njihovi kliničari biti u Križevcima, u srijedu 3. prosinca 2025. godine u Udruzi osoba s invaliditetom Križevci, na adresi Trg Antuna Nemčića 7, od 10 do 14h.

Žele pomoći što više građana da ostvare besplatnu pravnu pomoć bez trošenja sredstava koja su im nužno potrebna za vlastito uzdržavanje ili uzdržavanje osoba koje su po zakonu dužne uzdržavati.

Pravna klinika djeluje kao sastavnica Pravnog fakulteta u Zagrebu u čijem radu sudjeluju studenti, a svoja vrata je otvorila u listopadu, 2010. godine. Pravna klinika sudjeluje u sustavu pružanja besplatne pravne pomoći te u svom radu primjenjuje ključne vrijednosti pravne struke. Profesionalnost se promiče u kontaktu sa strankama, kao i javnosti.

Kao pružatelji pravne pomoći, studenti svakoj stranci pristupaju jednako, kroz neposredan razgovor. Rad njihovih kliničara kontroliran je od strane njihovih akademskih mentora, odnosno profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu i odvjetnika te im se svaka stranka može s povjerenjem obratiti.

U sklopu projekta Vanjske klinike koji Pravna klinika provodi već desetu godinu, studenti kliničari odlaze u gradove izvan Zagreba i pružaju pravnu pomoć, odnosno preuzimaju slučajeve i daju opće pravne informacije te pravne savjete, korisnicima, koji nisu u mogućnosti doći u prostorije Pravne klinike u Zagrebu.