[FOTO] Održana redovna izborna skupština Udruge osoba s invaliditetom Križevci

U Hotelu Kalnik 26. ožujka održana je redovna izborna skupština Udruge osoba s invaliditetom Križevci, na kojoj je sudjelovalo čak 128 redovnih članica i članova. Prije početka službenog dijela, tvrtka Famax održala je stručno izlaganje o ortopedskim i rehabilitacijskim pomagalima, čime je skupština dobila i edukativnu dimenziju.

Na dnevnom redu našlo se ukupno 20 točaka, među kojima su bile ključne odluke vezane uz rad i buduće planove Udruge. Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine, predstavljena su i prihvaćena izvješća o radu Udruge te poslovanju poduzeća Hedona d.o.o. za 2025. godinu, a članovi su dali zeleno svjetlo i prijedlozima Operativnog i Financijskog plana za 2027. godinu. Također su razriješeni dosadašnji članovi upravljačkih tijela te su izabrani novi.

U novi Upravni odbor izabrani su Ankica Babok, Štefanija Sokač, Danijel Habdija, Andrija Rusan, Damir Koščak, Petar Pavlinušić i Luka Bratić. Na konstituirajućoj sjednici Luka Bratić izabran je za predsjednika Upravnog odbora, čime je ujedno preuzeo i funkciju predsjednika Udruge, dok je za dopredsjednika izabran Petar Pavlinušić.

Za članove Nadzornog odbora imenovani su Jadranka Čanaki, Darko Lugomer i Ankica Filić, dok Sud časti čine Drago Tomić, Maja Međimorec i Ivana Sekelj Hasanec. Poseban znak pažnje iskazan je prema članovima Udruge, kojima je tom prigodom podijeljen roman „Princeza Hedy“ križevačkog književnika Josipa Petrlića Pjera.

Nakon završetka službenog dijela skupštine, druženje je nastavljeno uz večeru. Iz Udruge su zahvalili svim članicama i članovima na dolasku, aktivnom sudjelovanju i ukazanom povjerenju, istaknuvši kako se raduju novim izazovima i aktivnostima koje su pred njima. Posebne zahvale upućene su članovima Verifikacijske i Izborne komisije te zaposlenicima Hotela Kalnik.