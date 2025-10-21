[FOTO] Udruga branitelja uspješni na XXI. sportskim igrama u Vodicama i Zadru

Članovi Udruge branitelja liječenih od PTSP-a Koprivničko-križevačke županije „Sv. Marko Križevčanin“ sastavljeni od članova iz grada Đurđevca, Koprivnice i Križevaca sudjelovali su od 9. do 11. listopada 2025. godine na 21. sportskim igrama u Vodicama, među kojima se samo natjecanje u streljaštvu održalo u Zadru.

U organizaciji UHBLPTSP RH te u konkurenciji od 12 prijavljenih ekipa županijskih udruga i grada Zagreba osvojili treće mjesto u elektronskom pikadu (Mladen Denžić, Željko Antolić i Kristijan Bratić), četvrto mjesto u streljaštvu (Ivan Betlehem, Damir Višak i Davor Japec) i četvrto mjesto u šahu (Drago Selak, Mladen Boltek, Zdenko Žganec i Željko Potlaček).