[FOTO] Branitelji oboljeli od PTSP-a se natjecali u ribolovu i fišijadi

Članovi udruge branitelja liječenih od PTSP-a Koprivničko-križevačke županije „Sv. Marko Križevčanin“ su u subotu, 25. travnja 2026. godine organizirali XXI. „Fišijadu“ i natjecanje članova udruga u sportskom ribolovu povodom proslave Dana grada Križevaca. Prije početka programa odana je počast poginulim braniteljima minutom šutnje te polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod spomenika „Ponos branitelja – u znaku križa“.

Od branitelja pristiglih iz 10 županija pristupilo se natjecanje u kuhanju „fiša“ na Strossmayerovom trgu gdje se natjecalo osam ekipa, dok se u međuvremenu u prostorijama Udruge održao sastanak ZUHBLPTSP-a RH. Najbolji rezultat po ocjeni žirija u kuhanju „fiša“ i shodno tome 1. mjesto osvojila je udruga UHBO PTSP Karlovačke županije, 2. mjesto osvojila je udruga UHBL PTSP-a Zagrebačke županije a 3. mjesto osvojila je ekipa UHBL PTSP-a iz Koprivničko-križevačke županije, dok se sav skuhani „fiš“ podijelio građanima.

Na jezeru Bajer potom je nastavljeno druženje sudionika, zajednički ručak te je uslijedilo natjecanje u ribolovu gdje 1. mjesto osvojio Darko Topolovec iz UHB PTSP Varaždinske županije, 2. mjesto osvojio je Damir Valec iz UBDRL PTSP Međimurske županije a 3.mjesto osvojio je Franjo Culek iz UHDDR-a ogranak Peteranec.

Ovom prilikom Udruga UHBLPTSP grada Križevaca zahvaljuje sponzorima „KTC“ Križevci, pekari „Zlatni klas“ Križevci, „Podravka“ Koprivnica i „Carlsberg“ Koprivnica te MORH-u. Također zahvaljuju i pokroviteljima Gradu Križevcima, ZUHBLPTSP RH te poduzeću „Radnik“ Križevci.