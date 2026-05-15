Sutra u Križevcima 4. Okolišna olimpijada

U subotu, 16. svibnja 2026. godine Komunalno poduzeće Križevci organizira 4. Okolišnu olimpijadu pod nazivom „Igrom i znanjem do zelenih Križevaca“, u kojoj će se natjecati ekipe finalisti osnovnih škola Grada Križevaca te Općina Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Gornja Rijeka i Kalnik.

Cilj olimpijade je da učenici kroz igru, znanje i druženje uče o važnosti zaštite okoliša s naglaskom na održivo gospodarenje otpadom i klimatske promjene te se natjecanjem u različitim eko igrama, poput Odvezi otpad, Kviz znanja, Uhvati otpad, Eko tenis, Eko štafeta, Eko košarka i slično, bore za glavnu nagradu – izlet u Baračeve šilje i Speleon centar.

Okolišna olimpijada organizira se uoči Dana planete Zemlje, koji se obilježava svake godine 22. travnja širom svijeta kako bi se podigla svijest o ekološkim problemima i važnosti očuvanja okoliša. Cilj je potaknuti ljude na akcije usmjerene na održivi razvoj, zaštitu prirode, smanjenje zagađenja te borbu protiv klimatskih promjena. 4. Okolišna olimpijada održat će se u sportskoj dvorani u Potočkoj ulici s početkom u 10 sati.