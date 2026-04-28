[FOTO] Grad dječje radosti: Križevci domaćin Telemach Dana sporta na Dan grada

Kroz natjecanja, igru i druženje, Plazma Sportske igre mladih već 30 godina potvrđuju kako amaterski sport razvija zdrave navike, samopouzdanje i timski duh kod djece i mladih

Trg J.J.Strossmayera ugostilo je sportsko-edukativno događanje Telemach Dan sporta u organizaciji Plazma Sportskih igara mladih i u partnerstvu s gradom Križevcima i u sklopu proslave Dana grada. Poticanje sportskog načina života, inkluzije, tolerancije i druženja među djecom i mladima već 30 godina misija je najveće sportsko-amaterske manifestacije u Europi. Svečani program Telemach Dana sporta započeo je paljenjem plamena SIM-a koji će i ove godine obići cijelu Hrvatsku, a u Križevcima zajedno s djecom upalili su ga gradonačelnik Tomislav Katanović, zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj, predsjednik Zajednice sportskih udruga Križevci Branislav Pengov i David Burburan, ispred Plazma Sportskih igara mladih.

„Prekrasan dan, 30. sezona Sportskih igara mladih na dan grada križevaca. Okupilo se jako puno djece, uživamo na natjecanjima, natjecanja i želim zahvaliti Plazma Sportskim igrama mladih koje već dugi niz godina organiziraju natjecanja i svim sudionicima koji su sudjelovali. Ovi sportski uspjesi danas dokaz su da Križevci imaju puno sportskog potencijala među djeci i mladima i to smo danas imali priliku vidjeti.“, izjavio je gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović.

U vremenu kada su ekrani sve češći od igrališta cilj SIM-a je djeci ponovno približiti kretanje kao nešto prirodno, zabavno i zajedničko. Telemach Dan sporta upravo zato stavlja naglasak na igru, inkluziju i jednakost, podsjećajući da sport nije samo rezultat, već prilika za stvaranje prijateljstava i jačanje timskog duha.

Tijekom ove sezone, kroz 45 sportsko-edukativna događanja diljem Hrvatske, djeca i mladi imat će priliku pokazati da amaterski sport nosi neprocjenjivu vrijednost, potiče zdrave navike, razvija samopouzdanje i pozitivno utječe na fizičko i mentalno zdravlje, a upravo to su vrijednosti koje Plazma Sportske igre mladih prenose već 30 godina.

Igor Duić, Direktor korporativnih komunikacija Telemach Hrvatska rekao je: „Sport ima snagu oblikovati karakter i povezivati ljude. Zato vjerujemo da ulaganjem u aktivno i kvalitetno djetinjstvo gradimo zdraviju i sretniju budućnost. Kroz dugogodišnje partnerstvo sa Sportskim igrama mladih i projektom Telemach Dan sporta omogućujemo upravo to, sudjelovanje djece diljem Hrvatske u sportskim i edukativnim aktivnostima. Za Telemach ovo nije samo ulaganje u sport, već briga za zajednicu i mlađe generacije kojim gradimo bolju budućnost.”

Natjecanja u graničaru i atletici već se šestu godinu održavaju u sklopu Telemach Dana sporta. Kao posebno popularna disciplina istaknuo se graničar, koji kroz natjecanje miješanih ekipa, dječaka i djevojčica, potiče na druženje i inkluziju. 4.B je najspretnija ekipa u graničaru u kategoriji 2015. godište i mlađe, dok su u kategoriji 2017. godište i mlađi pobjednici ekipa Gromovi.

Natjecanja u atletici održana su u dvije kategorije, a prvi kroz cilj su protrčali Pavel Doskočil, Mia Jelušić, Mateo Marinić i Franka Sokač. Srebrnu medalju osvojili su Šimun Krušić, Nola Blašković, Viktor Hrković i Tia Drakler. Bronačni su Leon Tutek, Lora Horvat, Ivan Širko, Ivan Topolovec i Mia Lena Šantak. Pobjednici su se plasirali na Državnu završnicu SIM-a koja će se krajem srpnja održati u Rijeci.

„Veliko je zadovoljstvo vidjeti toliki broj djece koja su i ove godine prepoznala Telemach Dan sporta kao mjesto igre, druženja i sportskog nadmetanja. U ovoj sezoni očekujemo više od 140.000 sudionika na Igrama, a s onim najuspješnijima nastavit ćemo se družiti na Državnoj završnici u Rijeci.“ izjavio je David Burburan, ispred Plazma Sportskih igara mladih.

Plazma Sportske igre mladih pružaju djeci potpuno besplatno natjecanje u 10 sportskih disciplina – Coca-Cola Cupu, Tommy turniru u malom nogometu, HEP turnir u rukometu, 3×3 Sprite Cupu, GEN-i turnir u odbojci i odbojci na pijesku, Wiener turniru u šahu, Kinder Joy turniru u stolnom tenisu, tenisu, graničaru te u atletici.

Poredak:

Graničar 2015. godište i mlađi:

1. Munje

2. Ćabice

3. Stars

Graničar 2017. godište i mlađi:

1. 4.B

2. 4.A

3. Šampioni

Atletika 2017. godište i mlađi:

1. Mateo Marinić

2. Šimun Krušić

3. Ivan Širko i Ivan Topolovec

Atletika 2017. godište i mlađi:

1. Franka Sokač

2. Nola Blašković

3. Mia Lena Šantak

Atletika 2015. godište i mlađi:

1. Pavel Doskočil

2. Viktor Hrković

3. Leon Tutek

Atletika 2015. godište i mlađe:

1. Mia Jelušić

2. Tia Drakler

3. Lora Horvat