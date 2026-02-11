Kino Križevci: raspored projekcija za vikend

SVADBA (12), komedija

Od redatelja i scenarista Igora Šeregija, čiji je ZG80 bio veliki hit u kinima, stiže SVADBA – domaća komedija s jednom od najjačih glumačkih postava u novije vrijeme – Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Anđelka Stević Žugić, Dejan Aćimović, Srđan Žika Todorović, Linda Begonja… i mnogi drugi! Miljenko, uspješan i utjecajan hrvatski poduzetnik, na dan svoga pedesetog rođendana suočava se s brutalnom istinom – na sjednici nadzornog odbora doznaje da se njegovo poslovno carstvo nalazi na rubu sloma. Dok pokušava sačuvati pribranost, u njegov ured ulazi obitelj s tortom, osmijesima i pjesmom – nesvjesni da se svijet oko njega upravo urušava. U trenutku lažne vedrine zazvoni telefon. Na liniji je njegova kći Ana, studentica u Londonu. Čestita mu rođendan, radosno objavljuje zaruke – i zatim, gotovo slučajno, priznaje da je trudna. Otac djeteta je sin srpskog premijera. Šok se širi obitelji poput valova: baka se razboli, Miljenko tone dublje u očaj, a njegov hladnokrvni poslovni savjetnik Budimir u toj tragediji prepoznaje rijetku priliku – da spasi kompaniju, makar i po cijenu svega ostalog.

Trajanje: 1h 35min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 13. 2. 2026. – 17:00 sati

GOAT: OKUS POBJEDE – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Iz Sony Pictures Animationa, studija koji stoji iza Spider-Mana™: Across the Spider-Verse i umjetnika zaslužnih za KPop Demon Hunters, stiže GOAT, originalna akcijska komedija smještena u svijet naseljen isključivo životinjama. Priča prati Willa, malog jarca s velikim snovima koji dobiva priliku života – pridružiti se profesionalcima i zaigrati rikomet, visokointenzivan, mješoviti sport s punim kontaktom, kojim dominiraju najbrži i najžešći životinjski sportaši na svijetu. Willov novi tim nije oduševljen što imaju malenog jarca u svojoj postavi, ali Will je odlučan revolucionirati ovaj sport i jednom zauvijek dokazati da “mali mogu biti veliki igrači!”

Trajanje: 1h 38min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 14. 02. 2026. – 17:00 sati

STRANCI:TREĆE POGLAVLJE / The Strangers: Chapter 3 (15), horor

„Stranci“ se vraćaju posljednji put – brutalniji, okrutniji i jeziviji nego ikad, u završnom poglavlju krvave trilogije koja je postala horor fenomen. Nakon što je preživjela njihov prethodni napad, Maya (Madelaine Petsch) sada se mora suočiti s maskiranim ubojicama u obračunu koji donosi zastrašujući, nezaustavljiv krug osvete. Stranci se vraćaju da dovrše ono što su započeli – bez milosti, bez oklijevanja, vođeni bolesnom željom da unište sve pred sobom. Sama, iscrpljena i zarobljena u najgoroj noćnoj mori, Maya ulazi u svoju posljednju borbu za život, dok joj se u tamu ponovno vraćaju lica koja nikada neće zaboraviti. U ovom poglavlju nitko nije siguran – a jedina pravila su strah, krv i preživljavanje.

Trajanje: 1h 31min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 14. 02. 2026. – 20:00 sati, NEDJELJA 15. 02. 2026. – 17:00 sati