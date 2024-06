[FOTO] Rock’n’roll petak na bjelovarskoj Terezijani – “Bože čuvaj Psihomodo”

Drugi dan ovogodišnje Terezijane na bjelovarske je ulice izmamio brojne konzumente kulturnih sadržaja. Također, mnogi su posjetitelji uživali u gastro doživljaju Burger Festivala. No, za one koje hrani dobar stari rock’n’roll, program je počeo u 20 sati koncertom beogradske reinkarnacije legendarnih Beatlesa. Četvorka koja čini bend The Best Beat zaslužuje riječi hvale, što je dokazano činjenicom da su svirali i u The Cavern Pubu (Liverpool, UK) u kojem poznati i manje poznati izvođači sviraju hitove Beatlesa, Led Zeppelina, Oasisa i drugih. Da bi bendovi uopće ušli u uži izbor za nastup u pubu, moraju biti iznimno uvjerljivi, odnosno bliski originalu.

Koncert grupe The Best Beat ima odličan koncept, svoj homage Beatlesima iskazuju izvođenjem pjesama po albumima, od prvog Please Please Me objavljenog 1963. do Let It Be iz 1970. godine. Bend tijekom nastupa komunicira na engleskom jeziku, tako uvjerljivo da Sir Paul McCartney of Liverpool, iako možebitno iz Dorćola ili neke druge beogradske četvrti daje dojam da je zaista jedan od Scousersa.

Nakon koncerta grupe The Best Beat, rokenrol postava posjetitelja Terezijane preselila je na obližnju, glavnu pozornicu gdje je nastupio Psihomodo Pop. Bend koji ne treba previše predstavljati nastupa u već poznatoj postavi: Davor Gobac (vokal), Vlatko Čavar Brada (gitara), Smiljan Paradiš Šparka (bas gitara), Jurij Novoselić Kuzma (sax, klavijature) i Tin Ostreš (bubanj). Koncert su otvorili pjesmom Telegram Sam, svojevrsnom blues obradom legendarne numere T.REXA. Krenule su se nakon toga redati Kad sam imao 16, Ja volim samo sebe, Nema nje, Bomba, Volim crtane filmove… Pjesmom Leteći odred bend je odao počast preminulom Tigranu Kaleboti Tigiju, njihovom neprežaljenom prvom bubnjaru.

Potrebno je reći kako je Davor Gobac u komunikaciju s bendom uključio mnogobrojnu publiku. Napomenuvši da izvode stvar sa svog prvog albuma bend je odsvirao Ona vrišti da voli me, pjesmu koja inače nije dio redovne set liste. Uživanje u večeri ispunjenom blues gitarom Brade, Gopčevim skakanjem, zvukom Šparkinog basa i Kuzminog saxa, dok sve to prati ritam bubnjara Tina Ostreša dovoljan je razlog za ponoviti tekst pjesme Bože čuvaj Psihomodo čije želje valja primijeniti na cjelokupni rokenrol i život općenito!

Bože čuvaj Bradu i Gopca,

Bože daj nam gomile novca,

Bože daj da je pun

i čuvaj nam žiro-račun!

No, kako nije sve u novcu…

Bože daj nam dosta struje da Marshalli moćno bruje!