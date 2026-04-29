Potpisan sporazum Ministarstva i Grada o obnovi zgrade suda

Uoči svečane sjednice Gradskog vijeća na Dan Grada Križevaca, u prostorima Gradske uprave potpisan je sporazum između Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te Grada Križevaca o cjelovitoj obnovi zgrade u kojoj je smještena Stalna služba u Križevcima, Općinskog suda u Bjelovaru.

Sporazumom je definiran model sufinanciranja prema kojem će Ministarstvo osigurati 60%, a Grad Križevci 40% potrebnih sredstava za obnovu. Obnova će obuhvatiti sljedeće segmente: vanjsko uređenje – obnova pročelja i krovišta; unutarnja sanacija – rješavanje problema vlage, uređenje unutarnjih zidova i sanitarija; infrastruktura – uređenje parkirališta, koje ujedno predstavlja prvu fazu projekta.

Ministar Damir Habijan naglasio je kako su Križevci grad s dubokom pravnom tradicijom, podsjetivši da su se u njemu kroz povijest održala čak 27 sabora plemićkog Hrvatskog sabora. Istaknuo je i da uređenje pravosudne infrastrukture ima širi značaj od same građevinske obnove:

„Sama pravosudna infrastruktura je prvi dojam i prvi doticaj stranaka ali i dionika pravosudnog sustava koji dolaze na sud, stoga je iznimno važno da ta infrastruktura odgovara uvjetima 21. stoljeća”. Prema njegovim riječima, adekvatan prostor nije samo pitanje estetike, već ključan faktor koji doprinosi boljoj učinkovitosti pravosuđa i daje zasluženi značaj gradu s tako dugom pravnom tradicijom.

Osim same infrastrukture, naglašeno je da su prioritet i kadrovi, čime će se uz obnovljenu zgradu zaokružiti nastojanja za boljim i bržim pravosuđem u ovom dijelu Hrvatske.

Gradonačelnik Tomislav Katanović istaknuo je kako ovaj projekt nije samo pitanje fizičkog uređenja prostora, već ključan korak ka većoj dostupnosti pravosudnih usluga. Trenutno su građani Križevaca i okolnog Prigorja često primorani putovati i do 70 kilometara kako bi ostvarili svoja prava pred sudom.

S obzirom na to da se u Križevcima godišnje otvori između 2.500 i 3.000 novih predmeta, osiguravanje adekvatnih uvjeta u lokalnoj stalnoj službi od presudne je važnosti za učinkovitost sustava.

Potpisivanju sporazuma nazočile su i glavna savjetnica ministra Ivana Šuman, glavna tajnica Ministarstva Olga Plazibat Novosel, glasnogovornica Ministarstva Sanja Moharić Hehet, predsjednica Općinskog suda u Bjelovaru Marija Trogrlić-Blažinić, voditelj Stalne službe u Križevcima Marijan Vrbančić te pročelnica gradskog Upravnog odjela za opće i pravne poslove Suzana Blažević Glavosek.