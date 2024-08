Grad ulaže 650 tisuća eura u biciklističku stazu kroz centar

U rujnu počinje izgradnja tri i pol kilometra biciklističkih staza za koje će se iz gradskog proračuna izdvojiti 646.817,27 eura. Uz već postojeću stazu u Tomislavovoj ulici od željezničkog kolodvora do rotora kraj Plodina izgradit će se još jedna, dvosmjerna biciklistička staza. “Trenutačno je taj dio staze isključivo biciklistički što sve pješake dovodi u prekršaj“, objašnjava gradonačelnikov ured u priopćenju.

Osim te, izgradit će se obostrane biciklističke trake na kolniku Strossmayerovim i Nemčićevim trgom i kroz Zakmardijevu ulicu te uzdignuti raskrižja na Nemčićevom i Trgu S. S. Kranjčevića. “Ovom dionicom napokon će se odvojiti biciklisti od pješaka što godinama stvara neugodne situacije na nogostupu u centru gdje je velik broj pješaka“, navode u priopćenju.

Radovi nisu najavljeni za Ulicu Franje Račkoga, od Zakmardijeve, uz osnovnu školu do rotora u gornjem gradu pa nije jasno kojim bi se putem biciklisti trebali onuda voziti te hoće li sigurnost biciklista (i pješaka) biti ugrožena, no nastavljaju se od rotora do groblja, gdje će se graditi dvosmjerna biciklistička staza kroz park duž cijele istočne strane Ulice Franje Markovića. “Time će se osigurati sigurno kretanje biciklista odvojeno od prometnice i udaljeno od kolnih ulaza objekata“, dodaju.

Ukupna vrijednost radova je 965 tisuća eura, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira s 318 tisuća. Najavljena staza trebala bi biti gotova do kraja godine, radove će izvoditi Grad-kom, a po završetku će se i centar grada zatvoriti za jedan smjer. Odlučeno je da će se vozila moći kretati od sjevera prema jugu, odnosno od Zakmardijeve, kroz Nemčićev i Strossmayerov trg do križanja kod nebodera.