Ove subote u Križevcima: Gastro Beef Fest

Križevci će ovu subotu, 9. svibnja 2026. godine, od 14:00 do 20:00 sati, na lokaciji restorana Vojarna, ponovno postati nezaobilazna adresa za sve ljubitelje vrhunske hrane i dobrog društva. Festival koji je već prepoznat kao omiljeno proljetno okupljanje gurmana ove godine nosi novo ime – Gastro Beef Fest Križevci.

Ove će godine brojni posjetitelji uživati u vrhunskim jelima pripremljenim isključivo od domaće junetine brenda “Hrvatska junetina Udruge Baby Beef”, koju je donirala tvrtka Širjan d.o.o.. Ono po čemu je ovaj festival posebno prepoznatljiv i što je već postalo tradicija jest činjenica da se junetina i prilozi mogu kušati bez ograničenja, jer Gastro Beef Fest u Križevcima nije “probaj i idi”, nego doživljaj koji traje.

Na festivalu će se moći uživati u raznim specijalitetima od junetine: steaku, trganom mesu, burgerima, smoked mesu, a kao poseban adut ove godine stiže i novitet, vol na ražnju, koji će zasigurno biti jedna od glavnih atrakcija.

Osim bogate ponude hrane, Gastro Beef Fest donosi i snažan lokalni potpis kroz pića i slatke zalogaje. Posjetitelje očekuju Vina Bužić, Vinarija Korenko, Gin destilerije Babić, Križevačko pivo, a za najslađi završetak pobrinut će se Lu-Mi zalogajčići. Piće i slatki program plaćaju se zasebno i nisu dio cijene ulaznice. Kako bi festival bio doživljaj za cijelu obitelj, organizatori su pripremili i posebno iznenađenje za najmlađe – predstavu kazališta Šareni svijet, kako bi se mame, tate, bake, djedovi, stričevi i tete mogli bezbrižno družiti dok se njihovi mališani zabavljaju.

Za odličnu atmosferu pobrinut će se i glazbeni program, tamburaški sastav Memento zabavljat će sve prisutne i dodatno podići energiju festivala. Cijeli gastro dio odvijat će se uz stručno vodstvo profesora Srednje škole Ivan Seljanec, a organizatori poručuju da posjetitelje očekuje gastro užitak koji se ne propušta.

Ulaznice su dostupne putem Entrio sustava (online i na prodajnim mjestima Entrio partnera), a na dan događanja bit će dostupne i na ulazu do popunjenja kapaciteta. Zbog ograničenog kapaciteta, preporučuje se kupnja unaprijed. Cijena ulaznice je 10 € za odrasle, djeca do navršenih 12 godina besplatno. Ulaznica uključuje: neograničenu konzumaciju hrane (junetina + prilozi). Piće i slatki zalogaj plaćaju se zasebno. Gastro Beef Fest Križevci i ove godine potvrđuje status festivala koji spaja najbolje od domaće junetine, lokalnih proizvođača i opuštene atmosfere.

Organizatori ovog događaja su Grad Križevci, Križevački poduzetnički centar, Udruga Baby Beef, Širjan d.o.o., Chill Out, Srednja škola Ivan Seljanec.