Zabranjeno pušenje i Bolesna braća predvodnici finalnih imena RockLivea

RockLive festival prije nekoliko je dana kompletirao ovogodišnji lineup, čeka se još samo ime pobjednika Robin šume rokenrola koji će biti nagrađen nastupom na glavnoj pozornici koprivničkog festivala. Sudeći po dosad najavljenim bendovima i finalnom popisu, ovo ljeto će se u Koprivnici naći za svakoga ponešto – od punka, hip-hopa, metala i brojnih drugih žanrova, stilova i varijacija na temu koje vole mladi i oni koji se tako osjećaju.

Finalnu najavu svakako predvode dva zvučna imena, hip-hop legende BOLESNA BRAĆA i rock velikani Zabranjeno pušenje. Organizatori navode kako u Koprivnicu dolaze punk velikani SIX PACK, agro metalci Seljačka Buna, pankeri s najvećim Božićnim hitom FrAkTuRa MoZgA, electro župnik PATER PAPULA, atomski Petar Pank, rock rap prinčevi (na bijelome!?) Šarena Pojava, Mile Mijač dovodi neko krivo društvo, a publiku će razveseliti i SKAnkeri BeetanTone.

Festivalske ulaznice od 1. 5. koštaju 55 EUR, dok će na dan festivala za njih biti potrebno izdvojiti 65 EUR. Dnevne su u prodaji od 1. 5. po cijeni od 35 EUR, na dan će im cijena biti 40 EUR. Ulaznice u pretprodaji dostupne su na POVEZNICI.

Objavljen je i raspored po danima, u četvrtak, 23. 7. nastupaju Mortal Kombat, Kawasaki 3P, Six Pack, Petar Punk, Seljačka buna i Pobjednik Robin šume rokenrola. Bit će to četvrtak u stilu najjačeg pank praznika ikad! U petak, 24. 7. nastupaju Zabranjeno pušenje, Brkovi, ABOP, Mašinko, Fraktura Mozga i Mile Mijač & krivo društvo. Za after drugog dana festivala zadužen je RockLive Radio i Pater Papula koji će prisutne blagosloviti elektrohitovima.

U subotu, 24. 7. nastupaju Baby Lasagna, Bolesna Braća, Mile Kekin, IDEM, Šarena Pojava i BeetanTone. Ovaj mix ustvari broji nekoliko izvođača koji spadaju u supertešku kategoriju naše koncertne i općenito glazbene scene, teško je uopće odrediti tko je u Koprivnici headliner – što je bio slučaj i u ranijim izdanjima. Odličnu afterparty atmosferu posljednjeg dana festivala priredit će RockLive radio (ranijih godina “on air” na krilima Rimljana, vjernih čuvara općine Živi Rok, ranije dvojca Gundić&Grobenski od kojih je na radiju još uvijek aktivan Ivan Gundić, ujedno pročelnik za kulturu Općine Živi Rok, hitoidno istančanog glazbenog ukusa). Uz njih, nastupit će popularni slovenski dvojac Gliste koji ne treba ni predstavljati.

Novost ovogodišnjeg izdanja RockLive-a je i druga pozornica, tzv. Park stage na kojemu će 24. 7. nastupiti Flesh, Emberam, ATHE i Doom Temple, a 25. 7. Suho grlo nos, BKD, Heihaizi i Dead Dog Summer.

Bit će žestoko ove godine u koprivničkom Kampusu, osigurajte svoj upad na vrijeme. Vidimo se na 15. RokLajvu!

Još istu noć su Pišonja i Žuga maznuli kasetaš iz Doma invalida

Pa malo zatim i autobus Autoprevoza sa Hrida

Pišonja ubaci u brzinu to vrelo ljetno veče oko 22 časa

“A sada, pravac ROKLAJV”, viknu Žuga iz sveg glasa