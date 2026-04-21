[FOTO/VIDEO] „Flaner“ objavio studijski album „30:09“

Križevačko-zagrebački alternativni rock bend „Flaner“ objavio je 15. travnja 2026. godine za nezavisnu diskografsku kuću „PurpleCat Records“ iz Zagreba na digitalnim platformama i kanalima svoj novi album „30:09“. Navode da je to njihov debitantski studijski album, dok prethodno albumsko izdanje „Pulpa“ zapravo predstavlja njihov prvijenac, autorski materijal objavljen 14. veljače 2023. godine na kojem je bend radio tijekom 2020. i 2021. godine.

Nakon predstavljanja hvaljenog prvog singla „Pepeo“, kojim su najavili album prije mjesec dana, „Flaner“ sada donosi cjelovito izdanje od devet autorskih pjesama, u trajanju točno onoliko koliko naziv albuma kaže, a pjesme zaokružuju njihov dosadašnji rad i jasno definiraju njihov glazbeni identitet. Album donosi pjesme koje tematiziraju osobne lomove, preispitivanja i potrebu za kretanjem naprijed.

– Budući da živimo u „zanimljivim“ vremenima, puno se toga može čuti u našoj okolini, u kafićima, razgovoru s prijateljima, na TV-u i društvenim mrežama pa su mnogi od tih razgovora i situacija bendu poslužili kao inspiracija za pjesme, kažu dečki iz „Flanera“, a neki od domaćih uzora su im Azra, Haustor, Atomsko sklonište i Bijelo dugme te od stranih The Doors, U2, Kings of Leon, Alice in Chains.

Tekst i glazbu svih pjesama ponovno potpisuje gitarist, kantautor i veliki kreativac Luka Baričević, a aranžman zajednički „Flaner“, a album je snimljen tijekom 2025. godine u zagrebačkom studiju „PurpleCat“, pod producentskim vodstvom Damira Trkulje Šilje, koji potpisuje audio snimanje, miksanje i mastering. Uz bend, na albumu sudjeluju i gosti – instrumentalisti iz Puhačkog orkestra ZET te gitarist Zoran Čalić, inače frontman zagrebačke grupe „Gatuzo“ i nekadašnji gitarist legendarnih „Majki“ te autor glazbe superhita „Teške boje“.

– Pjesme govore o temama koje se mogu čuti u razgovoru prijatelja u kafiću, preko telefona, o nekim brigama i problemima koji su nam univerzalni i koji nas sve muče. „Pepeo“ je pjesma o trenutku kada shvatiš da nema smisla ostajati u onome što te koči. Govori o prihvaćanju prošlosti, ali i o odluci da se krene naprijed. U njoj smo uspjeli objediniti sve ono što želimo da „Flaner“ bude – iskren, energičan i emotivno direktan, poručuju članovi benda.

„Flaner“ je osnovan 2020. godine i odmah je krenuo stvarati autorsku glazbu. Od tad su nastupali u Zagrebu, Križevcima, Samoboru, Koprivnici i u ostalim gradovima. Pojam flaner predstavlja osobu koja svoje lutanje koristi za upijanje grada i života oko sebe, a te impresije potom pretvara u umjetnost.

„Flaner“ čine dvojica Križevčana, braća Luka Baričević (gitara, vokal) i Lovro Baričević (bubnjevi) te četvorica Zagrepčana, Džon Gečević (vokal, gitara), Borna Jaklenec (gitara), Tomi Tomaško (bas gitara) i Tomislav Miklež (klavijature).

Izlazak studijskog albuma bend će obilježiti koncertima 21. travnja u zagrebačkoj „Močvari“ u sklopu programa „Podrži scenu!“, zajedno sa „Peacefool Snyte“ iz Splita i „Futur 8“ iz Zagreba, te za točno mjesec dana u zagrebačkom klubu „Hard Place“. Ulazak na oba koncerta je slobodan.

