Velvet Spell – Tribute to women of Rock u subotu u Klubu kulture

Martin Topljak (Foto: Velvet Spell) 0

Nekoliko dana nakon Dana žena, u Križevce stiže pravi kulturni projekt posvećen ženama. U subotu s početkom u 21 sat u Klubu kulture nastupa bend Velvet Spell – Tribute to women of Rock koji odaje počast ženama koje su definirale rock i blues glazbu te ostavile neizbrisiv trag u pop kulturi – Tina Turner, Janis Joplin, Alanis Morissette, Beth Hart, Amy Winehouse i mnoge druge.

Uz moćan vokal Vane Beare i čvrstu svirku benda, dobar je provod svakako zagarantiran. Vidimo se u Klubu! Ulaz je slobodan.

Vezano
Kultura

[FOTO/VIDEO] Flaner objavio novu pjesmu i spot – „Pepeo“

Vijesti

Obavijest Grada o privremenoj regulaciji prometa u Ulici Tadije Smičiklasa

Kultura

U Križevcima se održava međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 10

Vijesti

Dance night u subotu u Klubu kulture

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno