Velvet Spell – Tribute to women of Rock u subotu u Klubu kulture

Nekoliko dana nakon Dana žena, u Križevce stiže pravi kulturni projekt posvećen ženama. U subotu s početkom u 21 sat u Klubu kulture nastupa bend Velvet Spell – Tribute to women of Rock koji odaje počast ženama koje su definirale rock i blues glazbu te ostavile neizbrisiv trag u pop kulturi – Tina Turner, Janis Joplin, Alanis Morissette, Beth Hart, Amy Winehouse i mnoge druge.

Uz moćan vokal Vane Beare i čvrstu svirku benda, dobar je provod svakako zagarantiran. Vidimo se u Klubu! Ulaz je slobodan.