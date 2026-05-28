Promocija albuma “Hodam Po Vatri” zagrebačkog benda TereT

TereT s ponosom predstavlja svoj prvi studijski album “Hodam po vatri”, koji će predstaviti publici u petak, 29. svibnja u križevačkom Klubu kulture. Ulazak na koncert je slobodan, a početak je zakazan u 21 sat. Ovaj dugo očekivani projekt označava važnu prekretnicu u radu benda i dolazi kao nastavak njihovog DIY izdanja “Ulice”, koje ih je prvi put pozicioniralo na glazbenoj sceni.

U razdoblju od dvije i pol godine koje dijeli ova dva izdanja, TereT je prošao kroz značajnu transformaciju – kako zvučno, tako i autorski. Bend se proširio, članovi su dodatno izbrusili svoj izraz, a kolektivna energija pretočena je u kompleksniji, bogatiji i zreliji glazbeni identitet. Iako su zadržali prepoznatljive elemente koji su ih izdvojili, iskrene i upečatljive tekstove te žanrovsku raznolikost, novi album donosi i značajan produkcijski iskorak.

“Hodam po vatri” stavlja snažan naglasak na instrumentalnu širinu i slojevitost aranžmana. U središtu zvuka nalaze se saksofon, udaraljke i brass sekcija, uz dodatak back vokala i brojnih drugih elemenata koji stvaraju bogatu i dinamičnu zvučnu sliku. Rezultat je album koji istovremeno djeluje intimno, energično, eksperimentalno i pristupačno.

Album se sastoji od 10 autorskih pjesama te 3 dodatna sadržaja, a žanrovski obuhvaća raznoliku fuziju stilova od jazza i funka, preko popa i rocka, pa sve do drugih neočekivanih utjecaja koji se organski isprepliću kroz cijelo izdanje. Upravo ta raznolikost čini album svježim i nepredvidivim iskustvom slušanja. Naziv albuma, “Hodam po vatri”, preuzet je iz jedne od pjesama, ali ujedno simbolizira i njegovu tematsku okosnicu – stvaranje kao proces koji zahtijeva rizik, predanost i hrabrost.

Linija 109 je mladi zagrebački ženski bend osnovan u veljači 2022. Sviraju autorske stvari koje se temelje na alt rocku, s utjecajima post rocka, shoegazea i indie rocka. Do sad su imale svirke u mnogim zagrebačkim klubovima, Kninu, Valpovu, Šibeniku i Dubrovniku. Zadnje su tri godine sudjelovale na festivalu srednjoškolskih bendova Superval, a ovu su koncertnu sezonu završile nastupom na InMusicu. Njihova dva singla, “Čas” i “Plaža”, dostupni su na svim streaming servisima, a trenutno su u procesu snimanja svojeg prvog albuma.