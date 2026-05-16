Večeras u Klubu kulture “Ultra jaka kviščina”

Klub kulture poziva sve srednjoškolce i studente na novi program Klub Mladih, koje donosi večer punu znanja, zabave i vrhunske glazbe! ULTRA JAKA KVIŠČINA – Srednjoškolci i studenti, pripremite se za novo izdanje kviza općeg znanja u Klubu kulture – ULTRA JAKU KVIŠČINU!

Oni koji su već sudjelovali znaju da ih čeka brutalno dobra atmosfera, a ostale pozivamo da dođu večeras u 20 sati i otkriju zašto je Kviščina postala hit! Za prijavu je potrebno poslati naziv ekipe, ime i prezime članova (njih 5) i kontakt broj na e-mail adresu kontakt@klubkulture.org.

