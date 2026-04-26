[FOTO] Na 3. pub-kvizu Zaklade „Volim Križevce“ prikupljeno 200 eura

Na sam Dan Grada Križevaca i povodom Svjetskog dana činjenja dobrih djela (Good Deeds Day), na 1. katu Caffe bara „Bull 23“ u ulici Drage Grdenića u Križevcima održano je 3. izdanje dobrotvornog pub-kviza Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost „Volim Križevce“.

Prijavilo se i sudjelovalo 9 ekipa, od kojih su najbolje tri bile redom: 1. Glamurozni iscjetci, 2. Mi smo ovdje samo zbog cuge, 3. Fine touch. Zahvaljujući sponzorima Pučkom otvorenom učilištu Križevci, Kinu Križevci, Klubu kulture Križevci te Caffe baru „Bull 23“ nagrađeni su prigodnim nagradama.

Kviz su sastavili i vodili autorski dvojac Valentino Tukša i Dino Horvat, koji već redovito volontiraju u aktivnostima Zaklade „Volim Križevce“, s ciljem prikupljanja sredstava za provedbu novog godišnjeg natječaja za stipendiranje srednjoškolaca Križevaca. Ispred Zaklade produkcijski tim činili su Ivana Dubravec i Martin Topljak.

Svi zainteresirani za doniranje Zaklade „Volim Križevce“ donaciju mogu uplatiti na namjenski žiro-račun u Erste&Steiermärkische Bank d.d. IBAN HR8724020061500081346 ili korištenjem jednog od dolje navedenog barkodova za online bankarstvo i aplikaciju KEKS Pay.