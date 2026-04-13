[FOTO] Na 8. buvljaku Zaklade “Volim Križevce” prikupljeno 400 eura

Povodom Svjetskog dana činjenja dobrih djela (Good Deeds Day), koji se obilježava svake godine 12. travnja te Dana Grada Križevaca, koji se obilježava 24. travnja, Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce” održala je u subotu, 11. travnja 2026. na Nemčićevom trgu u Križevcima 8. izdanje dobrotvornog buvljaka.

Čitavo jutro i do podneva građani su imali priliku na štandu Zaklade upoznati mlade stipendiste – srednjoškolce Križevaca, koji su volontirali i za donaciju po izboru nudili korisne i rabljene stvari i predmete, poput knjiga, igračaka i drugih potrepština za kućanstvo i dokolicu. Donacijama građana je prikupljeno čak 400 eura, što će u cijelosti poslužiti za provedbu novog godišnjeg natječaja za stipendiranje.

U koordinaciji predsjednice Zakladne uprave Ivane Dubravec, tijekom buvljaka volontirali su sljedeći stipendisti Zaklade: Izabela Krofl, Luka Lugomer, Dora Marin, Luka Novosel Glavočević, Marko Premuš, Klara Rađa i Ivan Vujčetić. Njima su se pridružili i bivši stipendisti Danijel Topljak te Martin Topljak, koji je danas član Zakladne uprave.

Druga aktivnost Zaklade istim ovim prigodama slijedi u petak, 24. travnja, kad će se održati 3. dobrotvorni pub-kviz pod vodstvom već uhodanog dvojca Valentino Tukša i Dino Horvat, na već poznatom mjestu, ugodnom ambijentu na 1. katu Caffe bara „Bull 23“ u ulici Drage Grdenića u Križevcima.

Prijaviti se na pub-kviz može najviše 12 timova, svaki s najviše pet igrača, a kotizacija iznosi 20 eura po timu. Prijave se zaprimaju e-poštom na prijave@volimkrizevce.hr ili na licu mjesta sve do popunjenosti kapaciteta dvorane. Dođite, opustite se i zaigrajte, ujedno čineći dobro djelo za lokalnu zajednicu!