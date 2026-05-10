Radnik je u Prvoj ligi! Večeras proslava velikog uspjeha križevačkog sporta!

U Križevcima je okončan drugi od tri dana drugog kvalifikacijskog turnira za popunu Prve muške lige. Iako je Radnik odradio svoj posao zasad bez greške s tri pobjede iz jednako toliko utakmica, do subote poslijepodne još nisu i matematički potvrdili plasman u viši rang, ali je pobjedom Hermes Analitice protiv Šanca iz Karlovca i ta dvojba otklonjena.

Sada su sve momčadi koje su do danas imale teoretske izglede za prolaskom dalje, odigrale jednak broj utakmica, njih tri, pri čemu je Šanac na omjeru 1-2, dok su Radnik i Hermes na 3-0 te će u večerašnjem dvoboju odlučiti o pobjedniku kvalifikacija.

Bit će to susret u kojem će i svi križevački poklonici sporta imati prilike svojim dolaskom u dvoranu OŠ Ljudevita Modeca u Potočkoj ulici zapljeskati križevačkih košarkašima na zaista briljantnoj sezoni i s njima proslaviti ovaj velebni uspjeh. Utakmica između Radnika i Hermesa je na rasporedu u 19 sati, a prije njih će od 16:30 sati na parket istrčati igrači Solina i karlovačkog Šanca.