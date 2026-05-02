Radnik pobijedio u Karlovcu nakon velikog preokreta, večeras slijedi Solin

Košarkaši Radnika fantastično su otvorili kvalifikacije za popunu Prve muške lige, odnosno drugog ranga hrvatske klupske košarke. Igrači pod vodstvom trenera Tomislava Matoića pobijedili su u Karlovcu domaći Šanac sa 92-86 (40-43).

Bila je to vrlo nervozna utakmica Radnika, koji je bio u primjetnom napadačkom grču do sredine treće četvrtine. Pritisak otvaranja kvalifikacija, kao i činjenica da jučer praktički nisu imali pravo na krivi korak, učinili su svoje i skratili ruku igračima Radnika. Šanac je sredinom treće dionice imao ogromnih 13 razlike, bilo je 56-43, ali potom je uslijedio uraganski odgovor Radnika. Serijom trica, a ponajviše sjajnih poteza Valentija i Svobode, Radnik je napravio seriju 37-11 te je -13 pretvorio u +13 (67-80).

U posljednje dvije minute, Križevčani su ušli s prednosti od 16 poena (92-76), ali je u zadnjoj minuti došlo do nepotrebnog opuštanja te su domaćini serijom 10-0 značajno smanjili razliku.

Najbolji igrač kod Radnika bio je Valenti s 24 poena i 6 asistencija, Svoboda je dodao 22 ubačaja, Gunjina 15, a Mileković 14 poena.

Radnik kvalifikacije nastavlja već danas, kada će se, također u Karlovcu, ali ovaj puta od 20 sati, susresti s momčadi Solina.

Strijelci za Radnik: Antolić, Kurpez, Gunjina 15 (2×3), Valenti 24 (8/10 šut (4×3) 3 skoka i 6 asistencija, valorizacija 29), Gužvinec, Fržović, Svoboda 22 (4×3), Beljo, Cindrić 10, Mileković 14 (4×3), Jelavić 2 (10 skokova), Bolčić 5. Trener: Matoić T.