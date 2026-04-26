KK „Radnik“ Križevci sudjelovao u emisiji „Mi živimo za košarku“

Košarkaški klub „Radnik“ Križevci sudjelovao je ranije ovaj mjesec u televizijskoj emisiji „Mi živimo za košarku“, autora Stanka Ružića, koja se emitira na programu Arena Sport. U emisiji su gostovali tajnik i sportski direktor Tomislav Maslić, trener seniora Tomislav Matoić, igrač i trener mlađih dobnih kategorija Ivan Svoboda, trener Bojan Hrandek te igračice seniorki Estera Katanović i Tara Maha.

– Budite uz nas i zavirite u našu priču o košarci, radu i strasti koja nas pokreće, istaknuli su KK „Radnik“ Križevci na svom YouTube kanalu gdje su prenijeli polusatni snimak emisije.

