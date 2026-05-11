Radnik u sjajnoj atmosferi proslavio ulazak u Prvu ligu!

Košarkaši Radnika u neizvjesnoj su utakmici poraženi od Hermes Analitice sa 69:76 te su zauzeli drugo mjesto na ljestvici kvalifikacija za ulazak u Prvu mušku ligu. Radnik je u četiri kola ostvario tri pobjede i jedan poraz, Hermes je na omjeru 4-0, Solin je skupio po dvije pobjede i poraza, Šanac Karlovac je jednom slavio, dok je Županja upisala četiri poraza.

Utakmica protiv Hermesa igrala se u fantastičnoj atmosferi u odlično popunjenoj dvorani, a navijači su kroz svih 40 minuta davali vjetar u leđa igračima momčadi pod vodstvom Tomislava Matoića.

“Odlična atmosfera u dvorani, napeta utakmica i puno emocija obilježili su večer u Modecu. Mnogobrojna publika mogla je uživati u sjajnom susretu, ali ono najvažnije je u Prvoj smo ligi! Hvala vam na podršci kroz cijelu sezonu, bili ste naš vjetar u leđa! Sezonu završavamo jednim jedinim porazom. Vidimo se uskoro”, poručili su iz Radnika.

Strijelci: Svoboda I. 20, Gunjina J. 14, Valenti F. 13, Jelavić I. 8, Cindrić P. 6, Mileković I. 5, Bolčić R. 3, Gužvinec F. 0, Kurpez M. 0, Beljo J., Fržović L., Antolić M. Trener: Matoić T.