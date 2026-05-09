Radnik razbio Županju i stigao na korak do Prve lige

U fantastičnoj atmosferi pred više od 500 gledatelja u dvorani Ljudevita Modeca, košarkaši Radnika pobijedili su Županju s visokih 111-62 i napravili ogroman korak prema plasmanu u Prvu mušku ligu. Taj će pothvat možda već i danas ostvariti, ukoliko Hermes Analitica pobijedi Šanac Karlovac, a po svemu prikazanom na prvom turniru u Karlovcu, svaki ishod osim pobjede Hermesa bio bi ravan senzaciji.

Radnik je od prve do posljednje minute dominirao protiv nedoraslih rivala iz Županje, pa je tako posljednju četvrtinu na terenu provela izuzetno mlada postava darovitih košarkaša Radnika, koji su zadnju dionicu igre dobili s čak 17 poena razlike. Veliko bravo za sve igrače, trenera Tomislava Matoića i klupske čelnike predvođene Tomislavom Maslićem.

Strijelci: Svoboda I. 25, Gunjina J. 19, Valenti F. 15, Mileković I. 12, Cindrić P. 8, Kurpez M. 8, Bolčić R. 6, Fržović L. 6, Beljo J. 6, Jelavić I. 4, Gužvinec F. 2

Trener: Matoić T.

U subotu se nastavlja kvalifikacijski turnir u Križevcima. Od 16.30 igraju Hermes i Šanac, a od 19 sati Solin i Županja. Dvostruki program čeka nas i u nedjelju. Prvo će na teren od 16.30 Šanac i Solin, dok će kvalifikacije zaključiti veliki okršaj Radnika i Hermesa za prvo mjesto.