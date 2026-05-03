Radnik riješio i Solin, slijedi spektakl u Križevcima

Dva od dva! Fenomenalan vikend je iza košarkaša Radnika, koji su na prvom od dva kvalifikacijska turnira za ulazak u Prvu mušku ligu napravili veliki korak prema plasmanu u viši rang. Nakon što su u petak sa 92-86 pobijedili domaći Šanac Karlovac, Križevčani su u subotu nadvisili Solin sa 97-88.

Bila je to utakmica koju su izabranici Tomislava Matoića držali pod kontrolom od prve do zadnje minute i na kraju upisali pobjedu bez puno stresa u zadnjoj četvrtini. Kao i u dvoboju protiv Karlovčana, Radnik je ponovno imao ogromnu podršku svojih navijača na tribinama. Oba dana je 50-ak Križevčanki i Križevčana potegnulo do Karlovca i kroz svih 40 minuta igre su bučnom podrškom bili “šesti igrač” svoje momčadi. Ne sumnjamo u jednaku podršku i na preostale dvije utakmice.

Sastav i strijelci Radnika: Filipović, Kurpez, Gunjina 24 (3×3, 7 skokova, 3 asistencije-valorizacija 28), Valenti 22 (3×3, 3 skoka, 6 asistencija-valorizacija 24), Gužvinec, Fržović, Svoboda 25 (5×3, 2 skoka, 4 asistencije-valorizacija 14) Beljo, Cindrić 11 (7 skokova, 3 asistencije-valorizacija 19), Mileković 11 (1×3, 3 skoka – valorizacija 11), Jelavić 4 (8 skokova), Bolčić

Radnik će kvalifikacije nastaviti sljedeći vikend, a drugi izlučni turnir igrat će se u Križevcima. Radnik će u petak, 8. svibnja u 19 sati ugostiti Županju, dok će 10. svibnja igrati protiv zagrebačke Hermes Analitice, također u 19 sati. Nakon dvije velike pobjede u Karlovcu, bolja pozivnica za navijače nije potrebna.