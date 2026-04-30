Svi u Karlovac: Radnik sutra otvara kvalifikacije za ulazak u prvu ligu!

Nakon savršene sezone u 2. muškoj ligi sjever, a u kojoj su u 20 kola ostvarili 20 pobjeda, pred košarkašima Radnika novi je pokušaj u kvalifikacijama za ulazak u Prvu mušku ligu. Igrači Radnika već su lani zaigrali u tim kvalifikacijama, bili izuzetno konkurentni u svih osam utakmica i na koncu ostvarili tri pobjede i pet poraza, uz napomenu da su u tih pet poraza imali koš-razliku od samo -11.

Hrvatski košarkaški savez odlučio se na promjenu sustava kvalifikacija, pa će se umjesto ligaškog sustava, gdje se sa svakom momčadi igralo kod kuće i u gostima, ove godine igrati dva trodnevna kvalifikacijska turnira. Na svakom od turnira, momčadi će dva puta zaigrati, odnosno svako će sa svakim odigrati tek po jednu utakmicu. Sveukupno, četiri utakmice su pred košarkašima Radnika i ovakav sustav kvalifikacija znači da pravo na loš dan nemaju.

Nedavno je HKS odredio i domaćine: prvi turnir odigrat će se od 1. do 3. svibnja u Karlovcu, dok će se u Križevcima igrati od 8. do 10. svibnja! U prvom kolu, izabranike trenera Tomislava Matoića očekuje Šanac Karlovac i to u Karlovcu, a dvoboj se igra danas, 1. svibnja u 19 sati. Drugu utakmicu, također u Karlovcu, Radnik igra u subotu 2. svibnja protiv Solina i to s početkom u 20 sati.

Što se križevačkog turnira tiče, Radnik će u petak, 8. svibnja u 19 sati ugostiti Županju, dok će 10. svibnja igrati protiv zagrebačke Hermes Analitice, također u 19 sati.