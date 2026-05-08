Veliki košarkaški spektakl: Radnik večeras u Modecu lovi Prvu ligu!

Košarkaši križevačkog Radnika na korak su do ispisivanja klupske povijesti i plasmana u Prvu mušku ligu, odnosno drugi rang klupske košarke u Hrvatskoj. Igrači pod vodstvom trenera Tomislava Matoića na prvom od dva kvalifikacijska turnira za ulazak u Prvu mušku ligu napravili su veliki korak prema plasmanu u viši rang. Prvo su sa 92-86 pobijedili domaći Šanac Karlovac, a potom nadvisili Solin sa 97-88.

Drugi izlučni turnir za popunu Prve lige igra se ovaj vikend u Križevcima, a otvara ga utakmica između Radnika i Županje. Dvoboj se igra danas, 8. svibnja u dvorani OŠ Ljudevita Modeca, a početak je zakazan za 19 sati.

Iz kluba najavljuju i bogat popratni program za publiku, a ne sumnjamo da će križevački sportski hram biti izvrsno ispunjen. Drugu utakmicu križevačkog turnira, Radnik će igrati u nedjelju protiv Hermes Analitice. Nadamo se da će taj dvoboj biti tek revijalnog karaktera, odnosno da će Križevčani do tada već izvaditi vizu za viši rang.

Križevci – turnir (od 8. do 10. svibnja)

(Petak) Radnik : Županja

(Nedjelja) Radnik : Hermes