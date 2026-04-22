Sportski spektakl u Križevcima: Radnik domaćin kvalifikacija za prvu ligu, poznat i raspored!

Nakon savršene sezone u 2. muškoj ligi sjever, a u kojoj su u 20 kola ostvarili 20 pobjeda, pred košarkašima Radnika novi je pokušaj u kvalifikacijama za ulazak u Prvu mušku ligu. Igrači Radnika već su lani zaigrali u tim kvalifikacijama, bili izuzetno konkurentni u svih osam utakmica i na koncu ostvarili tri pobjede i pet poraza, uz napomenu da su u tih pet poraza imali koš-razliku od samo -11. Dakle, bili su vrlo blizu promociji u viši rang, ali za 2-3 lopte ostali prekratki.

A već za desetak dana slijedi im novi pokušaj proboja u ligu koja je jedinstvena na razini Hrvatske i nema podjela po regijama. No, put neće biti nimalo jednostavan, a niti će kvalifikacije biti nalik prošlogodišnjima. Naime, Hrvatski košarkaški savez odlučio se na promjenu sustava kvalifikacija, pa će se umjesto ligaškog sustava, gdje se sa svakom momčadi igralo kod kuće i u gostima, ove godine igrati dva trodnevna kvalifikacijska turnira. Na svakom od turnira, momčadi će dva puta zaigrati, odnosno svako će sa svakim odigrati tek po jednu utakmicu. Sveukupno, četiri utakmice su pred košarkašima Radnika i ovakav sustav kvalifikacija znači da pravo na loš dan nemaju.

Stoga je klub aplicirao za domaćinstvo jednog od dva turnira, a iz središnjice HKS-a stigla je ovaj tjedan sjajna vijest. Naime, Radnik će biti domaćin drugog po redu turnira, što znači da će se u Križevcima direktno odlučivati o prolasku u viši rang.

Prvi turnir odigrat će se od 1. do 3. svibnja u Karlovcu, dok će se u Križevcima igrati od 8. do 10. svibnja! Poznat je i raspored za Križevčane! U prvom kolu, izabranike trenera Tomislava Matoića očekuje Šanac Karlovac i to u Karlovcu, a dvoboj se igra 1. svibnja. Drugu utakmicu, također u Karlovcu, Radnik igra 2. svibnja protiv Solina.

Potom će uslijediti turnir u Križevcima. Na njemu će Radnik zaigrati protiv Županje i to 8. svibnja u 19.00 sati. U subotu, 9. svibnja, na rasporedu su još dvije utakmice križevačkog turnira, ali Radnik je taj dan slobodan. Turnir, a samim time i kvalifikacije, završavaju u nedjelju 10. svibnja, kada će Radnik u 19.00 sati igrati protiv zagrebačke Hermes Analitice.

Karlovac – turnir (od 1. do 3. svibnja)

(Petak) Karlovac : Radnik

(Subota) Radnik : Solin

Križevci – turnir (od 8. do 10. svibnja)

(Petak) Radnik : Županja

(Nedjelja) Radnik : Hermes