Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1457

U Temi Krugova slušamo prvih dvadesetak minuta predavanja Korada Korlevića pod naslovom Budućnost pripada nama koji smo, još uvijek, voljni zasukati rukave, koje je održao 19. travnja 2023. na festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru. Time najavljujemo ovogodišnje izdanje tog festivala koji počinje 5. travnja.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Čudesan svijet zanimanja: Otkrij koje bi moglo biti tvoje zanimanje kada odrasteš Pavle Hanačkove, Hane Mokrošove, Helene Haraštove i Elene Pokaleve, na odjelu za mlade Moja mama je bajkerica Melite Rundek, na odjelu beletristike Poslušaj me Tess Gerritsen, a na stručno-znanstvenom odjelu Pismo mlađem sebi: 100 nadahnjujućih ljudi o trenucima koji su im oblikovali živote Jane Graham.



Na današnji datum rođeni su Robert Frost, Tennessee Williams, Erica Jong, Joseph Schlessinger i Larry Page, na snagu je stupio Schengenski sporazum, umrli su Joseph-Ignace Guillotin, Walt Whitman, Raymond Chandler, Ervin Šinko, Branko Ćopić i David Packard.



U Vijestima Krugova saznajemo da je otvorena “Kuća karikature Oto Reisinger”, da je u zbirci Nacionalnog prirodoslovnog muzeja Smithsonian pronađen značajan fosil, da je na dnu Sredozemnog mora pronađen vrijedan arheološki nalaz, te da Damien Hirst možda vara svoje kupce o datumu nastajanja njegovih djela.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo neprimjetnu pomrčinu Mjeseca dan prije naše emisije, nove astronaute/kozmonaute na Međunarodnoj svemirskoj stanici i upoznajemo se s programom ovogodišnjeg festivala 10 dana astronomije u Daruvaru koji se održava od 5. do 14. travnja.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Antonija de Cabezóna, Alana Silvestrija, Ludwiga van Beethovena, Deea Clarka, te grupa Aerosmith, Heart i Santana.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1457 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 26. ožujka od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.