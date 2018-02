Antonio Radić: ‘Svojim YouTube kanalom mogu svakoga zainteresirati za šah’

Prije tjedan dana jedan je mladi Križevčanin sa svojim sportsko-obrazovnim videokanalom o šahu dostigao magičnu brojku od 100 tisuća pretplatnika i time potvrdio status međunarodne YouTube zvijezde (iako se ne radi o najposjećenijem YouTube kanalu uopće na svijetu, kako je krivo objavljeno u jednom regionalnom tjedniku, a zatim su prenijeli i drugi mediji). Antonio Radić (30) je šahovski prvak Križevaca, grafički dizajner s iskustvom u digitalnom marketingu i video-entuzijast. Ispričao nam je svoju priču u kojoj je spojio svoje strasti – šah, video i Internet.

Najprije, čestitke na velikom uspjehu koji je postigao “agadmator’s Chess Channel”! Iako neupućenima ovo može izgledati kao “uspjeh preko noći”, znamo da je bilo potrebno mnogo truda, pripreme i rada, a posao se intezivira svakodnevno. Kako si došao na ovu ideju?

Hvala! Ovo je među najćešćim pitanjima koje dobijem od svojih pretplatnika, i uvijek odgovorim isto: Živim u malom gradu i nemam s kime podijeliti svoju ljubav prema šahu. Međutim, bilo koji grad je premali kad se radi o šahu. Uz današnji ubrzani ritam, malo tko ima vremena i za jednu partiju šaha, kamoli “tratiti” vrijeme na to. Svijet je, s druge strane, dovoljno velik i ima dovoljno ljudi za svaku temu, pa tako i šah. Dvije stvari koje me oduvijek zanimaju su video i šah, stoga je otvaranje YouTube kanala imalo smisla. Barem mi se tako činilo.

U kojem trenutku si odlučio dati otkaz na svom zadnjem radnom mjestu i u potpunosti se posvetiti YouTube kanalu? Zvuči kao pomalo rizičan potez, pogotovo u današnje vrijeme nesigurnosti na tržištu rada. Kako danas generiraš prihode, ako nije poslovna tajna?

Odlučio sam to otprilike deset mjeseci prije nego sam to i učinio. Broj pretplatnika se povećavao, svakim danom sve više. Jest, potez je rizičan, pogotovo u današnje vrijeme. Međutim, jednog dana sam se probudio i shvatio kako bi mi daleko više smetalo da ostanem bez YouTube kanala, nego da dobijem otkaz. Tad mi je bilo jasno da više nema povratka. Moja djevojka Jelena je rekla da me podupire kako god odlučim, i to je bilo dovoljno.

Prihode generiram preko Google AdSense-a, oglasima koji se prikazuju prije početka mog video sadržaja. Uz to, ljudi mogu donirati “pokoju kunu” ako im se svidi moj sadržaj, što je danas uobičajena praksa na servisima poput YouTube-a i Twitch-a. No, kao što si napomenuo, riskantno jest. Uvijek se desi da YouTube-ovi algoritmi demonetiziraju tvoj sadržaj iz nekog razloga pa takav video uradak ne donosi prihod, a pitanje je hoće li ti itko donirati i kada. Uglavnom, nikad nije dosadno.

Kako si zainteresirao i čime privlačiš toliki broj posjetitelja? Kakva ti je dnevna statistika? Kakva je geografska i dobna struktura posjetitelja?

Ima više odgovora na ovo pitanje, ali ukratko, mogu svakoga zainteresirati za šah. Moji video uradci nisu hladne analize “teških” varijanti. Više volim prikazati neku zanimljivu partiju i ispričati nekoliko zanimljivosti o igračima. Šahisti su imali jako zanimljive živote i mislim da baš te priče čine moj sadržaj drugačijim. Također, velik broj pretplatnika voli mog psa, Medu.

Dok radim cijeli mjesec bez slobodnih dana (tako sam radio zadnjih 6 mjeseci), broj pregleda prijeđe 6 milijuna, znači oko 200 tisuća pregleda dnevno. Nedavno sam si uzeo godišnji tjedan dana pa je bilo nekih 5,5 milijuna pregleda. Najviše posjetitelja imam iz SAD-a (25,6%), Indije (10,3%), zatim Velike Britanije, Njemačke i Kanade. Iz Hrvatske je tek 0,9% pretplatnika. Najviše je pretplatnika dobne skupine 25-34 (39%), zatim 18-24 (31%). Omjer muško-ženske publike je 97,2%-2,8%.

Koje online alate, osim servisa YouTube, koristiš za produkciju svojih uradaka? Što je još od tehnike potrebno, što bi preporučio zainteresiranima da sami pokrenu svoje kanale o šahu ili neke druge tematike?

Koristim isključivo Open Broadcasting Software. Besplatan je, najbolji i preporučio bih ga svima. Pošto svoje video uratke ne editiram, ne treba mi video editor. Sve snimam odjednom i tako “uploadam”. Svakome tko se odluči za ovo mogu dati dva savjeta:

1. Nemojte se zamarati kvalitetom opreme koju imate, samo počnite raditi. Moji prvi video uratci su rađeni bez kamere i koristio sam mikrofon vrijedan 20 kuna. Bitno je samo da krenete, ostalo sve dođe s vremenom.

2. Svatko će vam reći da je to glupost i da bezveze tratite vrijeme jer je prevelika konkurencija na Youtube-u plus još barem 10 razloga da vas obeshrabri. Ignorirajte ih.

Šahovski si prvak Križevaca s ovih dana obranjenom prošlogodišnjom titulom, član Šahovskog kluba Križevci. Kakva je konkurencija među šahistima u gradu i što predlažeš za daljnji razvoj ovog sporta među Križevčanima, pogotovo među djecom i mladima?

Konkurencija je bila daleko bolja prije nekih pet godina. Puno igrača je otišlo iz kluba. Neki zbog boljih ponuda, neki iz privatnih razloga. Mislim da bi se to moglo promijeniti u skorije vrijeme. Djeca koja već pohađaju šahovsku školu kod Borislava Vidovića imaju odlične uvjete. To pokazuju i rezultati koje su Borisovi učenici ostvarili na državnim i međunarodnim natjecanjima. Najveći problem su roditelji koji također smatraju da je šah gubljenje vremena i smatraju da se njihova djeca ne bi trebala time baviti. No, uz veliki angažman Garryja Kasparova oko uvođenja šaha u škole, mislim da ćemo uskoro imati i više nego dovoljno mladih šahista i šahistica.

Članovi nekadašnjeg, danas nepostojećeg web foruma Križevci.info sjećaju se aktivnih forumaša s nadimcima ‘agad’, ‘igad’ i ‘rgad’. Očito si ti bio jedan od njih, odakle potječu ti nadimci i gdje su danas ostali ‘gadovi’?

Porijeklo tih nadimaka je velika tajna. Možda ju otkrijem kad dosegnem milijun pretplatnika (uz smijeh). Još od nekadašnjeg web foruma Krizevci.info imali smo velike snove, još uvijek ih pokušavamo ostvariti. ‘igad’ je u znanstvenim vodama, radi u Zagrebu. ‘rgad’ je u Križevcima, kao i ja, pokušava napraviti nešto iz ničega (uz smijeh).

Još 2011. bio si jedan od organizatora brzopoteznog turnira “Halloween Gambit”, koji se održao u Klubu kulture, što je bio jedan od lijepih primjera za popularizaciju ove kraljevske igre. Imaš li kakvih planova za takve događaje uživo sad kad imaš ovaj vrijedan online resurs?

To je bio jako lijep turnir i odaziv je bio odličan. Imam velikih planova što se tiče takvih događaja uživo, ali trenutno su to samo planovi. Mislim da ćemo kroz kojih godinu dana vidjeti i drugi Halloween Gambit u Križevcima, samo ovog puta – međunarodnog karaktera.

Možemo reći da su tvoj primjer kreiranja svog YouTube kanala o šahu slijedili tvoji kolege Jan Bjeličić i Josip Martić, također Križevčani. Dok nam oni ne dođu na red za intervjuiranje, možeš li nam reći kakav pristup imaju Jan Allmighty i Jozarov, u čemu ste slični, a po čemu različiti?

Mislim da svaki šahist voli pričati o svojoj omiljenoj partiji ili poziciji, a snimiti to i dozvoliti drugima da gledaju ima još veće čari. Šahovska zajednica na internetu je stvarno odlična i jako je puno podrške. Jan Allmighty trenutno kreira sadržaj za one koji su se tek počeli baviti šahom. Jednostavne završnice i pozicije za početnike, a prikaže i pokoju partiju. Jozarov, s druge strane, radi video sadržaj za iskusnije šahiste. Objašnjava kompleksnije pozicije, ideje iza otvaranja te kako napraviti plan igre.

Ja radim nešto između. Preskočim otvaranje skoro u potpunosti, objasnim neke poteze koji su meni zanimljiviji i pokušam ispričati zanimljivu priču o igračima, turniru, pa i vremenu u kojem se igralo. Slični smo po tome što svi volimo jako puno pričati o šahu i želimo to podijeliti sa što više ljudi.

Možda je manje poznato, ali svakako vrijedi spomenuti, godinama si vrijedno volontirao u produkciji video materijala za križevački Culture Shock Festival, koji ove godine ide u 14. izdanju. Sa svojim dosadašnjim iskustvom, imaš li kakvih preporuka za unaprijeđenje gradske kulturne scene?

Svakako bih preporučio radionice vezane za popularizaciju šaha (uz smijeh). Što se tiče unaprijeđenja gradske kulturne scene, Culture Shock Festival je odličan primjer za što su Križevci sposobni. Kad ima dovoljno poticaja od strane grada, Križevci imaju ljude koji su sposobni i voljni organizirati festival takvih razmjera. Najbitnije je mladima dozvoliti da sami nešto pokrenu. Ako imaju ideju, žele nešto organizirati, treba im dati prostor i uvjete da se to ostvari, radilo se tu o poeziji, šahu, rezbarenju drva ili govorništvu.

Za kraj, kakvi su ti planovi za dalje? Postoji li empirijska granica u broju pretplatnika kad može doći do zasićenja ili ima još mjesta za rast? Želimo ti puno uspjeha u radu “agadmator’s Chess Channel”!

Empirijska granica sigurno postoji, ali pomiče se svakog dana jer sve više ljudi se interesira za šah. Internet ga je učinio dostupnim svima i popularnost mu svakodnevno raste. Možda kroz nekoliko godina dosegne status kakav je uživao u vrijeme Bobbyja Fischera i Mihaila Talja, kad je svatko znao sve o šahu i šah je bio svakodnevna tema razgovora, poput danas nogometa ili košarke. Hvala i pozdrav!