Bruno Ljaljić prvak Hrvatske, njegova sestra Nora viceprvakinja

Na pojedinačnom kadetskom šahovskom prvenstvu Hrvatske u Trogiru nastupilo je jedanaest kadeta i kadetkinja Šahovskog kluba Križevci s trenerom Borislavom Vidovićem. Najuspješniji je bio Bruno Ljaljić koji je u kategoriji do sedam godina osvojio prvo mjesto i bio je najbolji u kategoriji do 6 godina, kao i lani, dočim je drugo mjesto u kategoriji do devet godina osvojila njegova sestra Nora koja je prošle godine bila prvakinja države u kategoriji šahistkinja do 8 godina.

Rezultati križevačkih kadeta i kadetkinja:

Kategorija dječaka do 7 godina: Bruno Ljaljić – 1. mjesto, Vinko Sokač – 12. mjesto, Kategorija djevojčica do 9 godina: Nora Ljaljić – 2. mjesto, Tia Draksler – 14. mjesto, Kategorija dječaka do 9 godina: Kai Sokač – 16. mjesto, Kategorija djevojčica do 11 godina: Sofija Kučar – 14. mjesto, Luna Sokač – 19. mjesto, Lana Lukinović – 20. mjesto, Kategorija dječaka do 11 godina: Samuel Zobundžija – 18. mjesto, Kategorija dječaka do 13 godina: Adrian Zidarić – 41. mjesto, Kategorija dječaka do 15 godina: Leo Lovreković – 31. mjesto