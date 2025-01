Modeci osvojili županijski turnir u šahu

Križevačka škola Ljudevita Modeca najuspješnija je u županiji u kategoriji osnovnih škola na turniru polaznika šaha u osnovnim i srednjim školama, kojem je u subotu 18. siječnja bila domaćin OŠ Sokolovac. U ukupnom poretku između 13 osnovnih škola, Modeci su osvojili prvo mjesto i zlatni pehar.

Od njihovih učenika, petero ih je bilo na postolju. U kategoriji do 9 godina prvo mjesto je osvojio Bruno Ljaljić, najmlađi sudionik cijelog turnira, a drugo mjesto Kai Sokač. Kod djevojčica do 11 godina prva je Nora Ljaljić i treća Tia Draksler, a do 13 godina je treće mjesto osvojila Luna Sokač. U kategoriji dječaka do 15 godina treći je Leo Lovreković, dok je Klara Mihalić osvojila treće mjesto među djevojčicama.

Na natjecanju su nastupili i učenici OŠ “Vladimir Nazor”, a najuspješniji od njih su Sofija Kučar (2. mjesto među djevojčicama do 11 godina) i Adrian Zidarić koji je osvojio drugo mjesto u kategoriji dječaka do 15 godina.

Turnir je organizirao Šahovski savez Koprivničko-križevačke županije, aotvorio ga je zamjenik župana Ratimir Ljubić. “Hvala Županijskom Školskom savezu na velikom trudu i angažmanu, svim nastavnicima i mentorima, a posebno vama mladim natjecateljima što ste se i ove godine odazvali u ovako velikom broju te na taj način pokazali da naša nastojanja da šah što više približimo učeničkoj populaciji uistinu imaju smisla. Županija će i dalje podržavati sve aktivnosti kojima je cilj razvoj logike, kognitivnih sposobnosti i općenito psihofizički razvoj učenika što je itekako važno u ovom vremenu koje nosi brojne izazove. Šah nas uči kako strateški razmišljati stoga vam želim da svoju vještinu još više izbrusite u fer nadmetanju i ne zaboravite svi ste pobjednici“, poručio je Ljubić. Mlade šahiste podržao je i Nikola Mihočka, predsjednik županijskog Šahovskog saveza.

“Uz velik trud i mnogo vježbe koje naši mladi šahisti ulažu uz vodstvo svojih trenera i nastavnika, za dobre rezultate je važno imati i podršku lokalne i regionalne zajednice na čemu se od srca zahvaljujem. Uvjeren sam da ovakav format natjecanja sjajno doprinosi promociji šaha, a velik broj učenika koji se odazvao na turnir to najbolje potvrđuje”, rekao je. Učenici su se natjecali u švicarskom sustavu igre u sedam u kola prema pravilima FIDE za ubrzani šah u šest odvojenih turnira do 9, 11, 13, 15, 17 i 19 godina. Najbolji su osvojili prigodne pehare te šahovske ploče i figure.